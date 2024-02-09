    Путин Карлсону: «У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии»

    Такер Карлсон не задал вопросов о военных преступлениях России в Украине.Фото: скрин из видео на портале Кремля

    Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у лидера России Владимира Путина. В том числе он спросил, может ли Путин представить сценарий, когда он направит российские войска в Польшу.

    Основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон побывал в России и записал интервью с Владимиром Путиным. Оно началось с «маленькой исторической справки», откуда взялась Украина, но быстро дошло до вопроса о взаимоотношениях со странами НАТО:
    Как вы считаете, обеспокоено ли НАТО тем, что это всё может перерасти в глобальную войну или даже в ядерный конфликт?
    Во всяком случае, они говорят об этом и они стараются запугать своё население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза.
    Вы имеете в виду угрозу российского вторжения, например, в Польшу или в Латвию? Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска в Польшу?
    Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы.
    Аргумент – я думаю, вы хорошо знаете – заключается вот в чём: да, вот он вторгся в Украину, у него есть территориальные притязания на всём континенте. Вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет?
    Это абсолютно исключено. Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всё человечество. Это очевидно.
    Зашла речь и о взрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пролегающих по дну Балтийского моря. На этой неделе Швеция сообщила, что закрывает расследование и не может установить виновных, ФРГ обещала продолжить его собственными силами.
    «В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может», – ответил Путин.

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