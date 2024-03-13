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13 марта 2024 в 13:51









ЕК рекомендует начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС

Урсула фон дер Ляйен Фото: Shutterstock

Босния и Герцеговина сделала впечатляющие шаги в выполнении требований ЕС, поэтому Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о членстве этой страны, заявила глава ведомства в Европарламенте, пишет DW.

Европейская комиссия выступила за переход к новому этапу евроинтеграции Боснии и Герцеговины (БиГ). «Сегодня мы примем решение о рекомендации Европейскому совету начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины», – заявила глава брюссельского ведомства Урсула фон дер Ляйен во вторник, 12 марта, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

По ее словам, это балканское государство сделало «впечатляющие шаги» на пути в ЕС и выполнило условия, которые Брюссель выдвинул перед началом переговоров. «Босния теперь полностью поддерживает нашу внешнюю политику и политику безопасности, что имеет решающее значение в эти времена геополитических потрясений», – указала глава Еврокомиссии. Кроме того, она упомянула борьбу с нелегальной миграцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также меры по примирению различных этнических групп.

Ведомство опубликует отчет с подробным описанием того, как Сараево выполнил необходимые критерии. Решение о начале официальных переговоров требует единогласного одобрения лидеров 27 стран ЕС. Данный вопрос может быть включен в повестку дня саммита Евросоюза 21-22 марта.

Since we granted candidate status, Bosnia and Herzegovina has taken impressive steps towards us.



Today the College will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with BiH.



Their future lies in our Union. pic.twitter.com/ECFwbnEp7u — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 12, 2024

Статус кандидата БиГ получила в декабре 2022 года

Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в декабре 2022 года. Объявляя о решении, председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал его «сигналом» для жителей этой балканской республики. В то же время предоставление статуса кандидата указывает на «явное ожидание проведения реформ новыми властями», заявил Мишель, отметив, что Брюссель ждет от Сараево улучшений в борьбе с коррупцией и в госуправлении.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз в 2016 году, но получила рекомендацию Еврокомиссии предоставить статус кандидата лишь в октябре 2022 года. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Сараево, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям Брюсселя. Главное внимание при этом сконцентрировано на демократии и эффективном госуправлении, а также соблюдении принципов правового государства и прав человека.

Решение о начале переговоров о вступлении в ЕС ранее было принято в отношении Украины и Молдовы.