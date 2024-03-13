    ЕК рекомендует начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС

    Урсула фон дер ЛяйенФото: Shutterstock

    Босния и Герцеговина сделала впечатляющие шаги в выполнении требований ЕС, поэтому Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о членстве этой страны, заявила глава ведомства в Европарламенте, пишет DW.

    Европейская комиссия выступила за переход к новому этапу евроинтеграции Боснии и Герцеговины (БиГ). «Сегодня мы примем решение о рекомендации Европейскому совету начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины», – заявила глава брюссельского ведомства Урсула фон дер Ляйен во вторник, 12 марта, выступая в Европарламенте в Страсбурге.
    По ее словам, это балканское государство сделало «впечатляющие шаги» на пути в ЕС и выполнило условия, которые Брюссель выдвинул перед началом переговоров. «Босния теперь полностью поддерживает нашу внешнюю политику и политику безопасности, что имеет решающее значение в эти времена геополитических потрясений», – указала глава Еврокомиссии. Кроме того, она упомянула борьбу с нелегальной миграцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также меры по примирению различных этнических групп.
    Ведомство опубликует отчет с подробным описанием того, как Сараево выполнил необходимые критерии. Решение о начале официальных переговоров требует единогласного одобрения лидеров 27 стран ЕС. Данный вопрос может быть включен в повестку дня саммита Евросоюза 21-22 марта.
    Статус кандидата БиГ получила в декабре 2022 года
    Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в декабре 2022 года. Объявляя о решении, председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал его «сигналом» для жителей этой балканской республики. В то же время предоставление статуса кандидата указывает на «явное ожидание проведения реформ новыми властями», заявил Мишель, отметив, что Брюссель ждет от Сараево улучшений в борьбе с коррупцией и в госуправлении.
    Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз в 2016 году, но получила рекомендацию Еврокомиссии предоставить статус кандидата лишь в октябре 2022 года. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Сараево, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям Брюсселя. Главное внимание при этом сконцентрировано на демократии и эффективном госуправлении, а также соблюдении принципов правового государства и прав человека.
    Решение о начале переговоров о вступлении в ЕС ранее было принято в отношении Украины и Молдовы.

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