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dv.ee

13 марта 2024 в 7:37









Иностранные студенты выплатили в Эстонии свыше 23 млн евро налогов

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Департамент статистики проанализировал объем доходов, которые Эстония получает от работающих иностранных студентов во время их учебы и после.

Хотя число иностранных студентов, проходящих в Эстонии уровневое обучение, по сравнению с предыдущими годами сократилось, в 2022/23 учебном году иностранные студенты выплатили здесь в качестве подоходного и социального налога 16,6 миллиона евро, а выпускники, окончившие учебу годом ранее, – 6,9 миллиона евро. Относительно студентов это на 2,5 миллиона евро больше, чем в предыдущем учебном году, а относительно выпускников – на 1,5 миллиона евро меньше.