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dv.ee

13 марта 2024 в 15:02









Минфин готовит изменения в размерах налогов на специальные льготы

Здание суперминистерства. Фото: Andras Kralla

Министерство финансов в настоящее время пересматривает размер специальных льгот, связанных с использованием служебных автомобилей в личных целях и личных автомобилей в деловых целях, но «скорректировать» могут и другие предельные ставки налоговых вычетов, пишет rus.err.ee.

«Пересмотр спецльгот на автомобили проводится вместе с пересмотром компенсации, выплачиваемой за использование личного автомобиля [в деловых целях], предельные ставки налоговых вычетов для которых были установлены в 2014 году и нуждаются в обновлении. Поскольку стоимость владения и использования автомобиля выросла, необходимо обновить оба варианта – как размер специальной льготы, так и компенсацию за использование личного автомобиля», – пояснила вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.

«Кроме того, мы пересматриваем некоторые другие предельные ставки налоговых вычетов и корректируем их там, где это необходимо – другие предельные ставки также долгое время оставались неизменными, а общий уровень цен значительно вырос. Все эти повышения будут в пользу налогоплательщиков», – добавила она.

По словам Лийвамяги, также рассматривается вопрос о расширении возможностей использования спортивного пособия.

По ее словам, конкретные предложения будут представлены к осени, когда будет составляться бюджет на следующий год.