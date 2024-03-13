    Минфин готовит изменения в размерах налогов на специальные льготы

    Здание суперминистерства. Фото: Andras Kralla

    Министерство финансов в настоящее время пересматривает размер специальных льгот, связанных с использованием служебных автомобилей в личных целях и личных автомобилей в деловых целях, но «скорректировать» могут и другие предельные ставки налоговых вычетов, пишет rus.err.ee.

    «Пересмотр спецльгот на автомобили проводится вместе с пересмотром компенсации, выплачиваемой за использование личного автомобиля [в деловых целях], предельные ставки налоговых вычетов для которых были установлены в 2014 году и нуждаются в обновлении. Поскольку стоимость владения и использования автомобиля выросла, необходимо обновить оба варианта – как размер специальной льготы, так и компенсацию за использование личного автомобиля», – пояснила вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.
    «Кроме того, мы пересматриваем некоторые другие предельные ставки налоговых вычетов и корректируем их там, где это необходимо – другие предельные ставки также долгое время оставались неизменными, а общий уровень цен значительно вырос. Все эти повышения будут в пользу налогоплательщиков», – добавила она.
    По словам Лийвамяги, также рассматривается вопрос о расширении возможностей использования спортивного пособия.
    По ее словам, конкретные предложения будут представлены к осени, когда будет составляться бюджет на следующий год.

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