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dv.ee

15 марта 2024 в 8:09









Временно прервется движение трамваев в Тонди

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla / Äripaev

С 15 марта возобновляются работы по реконструкции железнодорожного переезда в Тонди, в связи с чем будет изменена организация движения и временно прервется движение трамваев в Тонди, сообщается в пресс-релизе.

В связи со строительными работами на переезде с 15 марта по 1 августа будет закрыта конечная остановка трамваев в Тонди. С 15 марта по 1 августа трамвайные маршруты № 3 и 4 будут сокращены до конечной остановки Vana-Lõuna. Трамваи № 1, 2 и 5 будут ходить по привычному маршруту до 20:00 3 мая. В день начала работ, 15 марта, в утренний час пик на трамвайных остановках Tallinn-Väike и Tondi будут дежурить сотрудники управы района Кесклинн, которые при необходимости разъяснят изменения и направят людей на автобусные остановки.