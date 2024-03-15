    Временно прервется движение трамваев в Тонди

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla / Äripaev

    С 15 марта возобновляются работы по реконструкции железнодорожного переезда в Тонди, в связи с чем будет изменена организация движения и временно прервется движение трамваев в Тонди, сообщается в пресс-релизе.

    В связи со строительными работами на переезде с 15 марта по 1 августа будет закрыта конечная остановка трамваев в Тонди. С 15 марта по 1 августа трамвайные маршруты № 3 и 4 будут сокращены до конечной остановки Vana-Lõuna. Трамваи № 1, 2 и 5 будут ходить по привычному маршруту до 20:00 3 мая. В день начала работ, 15 марта, в утренний час пик на трамвайных остановках Tallinn-Väike и Tondi будут дежурить сотрудники управы района Кесклинн, которые при необходимости разъяснят изменения и направят людей на автобусные остановки.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Покупка Ülemiste City финансировалась совместно с Венделиным и Андерсоном
На два года дольше, на 20 млн дороже: Liven приступила к строительству жилья в Пирита
Технологию скандального стартапа выставили на аукцион за 30 млн евро. Покупателей не нашлось
Эпицентр
Холодный душ: на предпринимателя свалился иск от сокращенного работника за профзаболевание
Производитель деревянных домов Varola сократил работницу, которая проработала у него почти 20 лет, но полтора года спустя получил неожиданное уведомление о ее профессиональном заболевании, что привело к разбирательству в судах двух инстанций.
Производитель деревянных домов Varola сократил работницу, которая проработала у него почти 20 лет, но полтора года спустя получил неожиданное уведомление о ее профессиональном заболевании, что привело к разбирательству в судах двух инстанций.
Все большие материалы
Инвестор
Японские быки вышли из спячки: как эстонский инвестор может к ним присоединиться
Японский рынок c 1989 года никак не мог выбраться из ямы и побить новый рекорд, и вот, спустя более чем три десятилетия, это случилось. На что следует обратить внимание эстонским инвесторам, у которых есть желание присоединиться к японским быкам.
Японский рынок c 1989 года никак не мог выбраться из ямы и побить новый рекорд, и вот, спустя более чем три десятилетия, это случилось. На что следует обратить внимание эстонским инвесторам, у которых есть желание присоединиться к японским быкам.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Apple болтается как какое-то позорище, а женщины инвестируют лучше мужчин
Несмотря на Международный женский день, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым все равно обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Несмотря на Международный женский день, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым все равно обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Каллас выбирает родные пенаты
Немалому числу политиков разных цветов и оттенков Кая Каллас смешала карты, отказавшись не только от роли Spitzenkandidat (ведущего кандидата) от либеральной партии ALDE в Европарламенте, но и от участия в выборах в этот представительный орган ЕС в Эстонии и объявив о решении посвятить себя домашним делам, то есть деятельности на посту премьер-министра, пишет политический обозреватель ДВ Элбконд Либман.
Немалому числу политиков разных цветов и оттенков Кая Каллас смешала карты, отказавшись не только от роли Spitzenkandidat (ведущего кандидата) от либеральной партии ALDE в Европарламенте, но и от участия в выборах в этот представительный орган ЕС в Эстонии и объявив о решении посвятить себя домашним делам, то есть деятельности на посту премьер-министра, пишет политический обозреватель ДВ Элбконд Либман.
Все мнения
Интервью
«Вечером стулья – утром деньги». Боль в спине вдохновила таллиннца начать бизнес
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект