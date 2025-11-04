Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,12%291,32
  • OMX Riga−0,23%907,31
  • OMX Tallinn−0,86%1 906,64
  • OMX Vilnius0,18%1 258,82
  • S&P 5000,17%6 851,97
  • DOW 30−0,48%47 336,68
  • Nasdaq 0,46%23 834,72
  • FTSE 100−0,51%9 651,61
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,09
  • 04.11.25, 11:36

Прибыль EfTEN United Property Fund превысила отметку в 2 млн евро

Чистая прибыль EfTEN United Property Fund в третьем квартале оказалась в несколько раз выше, чем годом ранее, что позволило по итогам девяти месяцев превысить отметку в 2 млн евро.
EfTEN United Property Fund возглавляет Кристьян Тамла.
  • EfTEN United Property Fund возглавляет Кристьян Тамла.
  • Foto: Raul Mee
В третьем квартале этого года EfTEN United Property Fund получил 426 000 евро чистой прибыли (в третьем квартале 2024 года – 134 000 евро). Доходы фонда выросли за год с 176 000 до 468 000 евро, при этом расходы остались на прежнем уровне. По состоянию на 30 сентября объем активов фонда составил 28 167 000 евро (на 31 декабря прошлого года – 27 478 000 евро).
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

