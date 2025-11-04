Прибыль EfTEN United Property Fund превысила отметку в 2 млн евро

EfTEN United Property Fund возглавляет Кристьян Тамла.
Foto: Raul Mee
В третьем квартале этого года EfTEN United Property Fund получил 426 000 евро чистой прибыли (в третьем квартале 2024 года – 134 000 евро). Доходы фонда выросли за год с 176 000 до 468 000 евро, при этом расходы остались на прежнем уровне. По состоянию на 30 сентября объем активов фонда составил 28 167 000 евро (на 31 декабря прошлого года – 27 478 000 евро).
Фонд EfTEN Capital, как управляющая компания EfTEN United Property Fund, принял решение произвести финансовую выплату владельцам паев в размере 10 центов за единицу. Размер выплаты составит 1,3% от последней цены закрытия пая.
