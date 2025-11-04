Назад 04.11.25, 11:36 Прибыль EfTEN United Property Fund превысила отметку в 2 млн евро Чистая прибыль EfTEN United Property Fund в третьем квартале оказалась в несколько раз выше, чем годом ранее, что позволило по итогам девяти месяцев превысить отметку в 2 млн евро.

EfTEN United Property Fund возглавляет Кристьян Тамла.

Foto: Raul Mee

В третьем квартале этого года EfTEN United Property Fund получил 426 000 евро чистой прибыли (в третьем квартале 2024 года – 134 000 евро). Доходы фонда выросли за год с 176 000 до 468 000 евро, при этом расходы остались на прежнем уровне. По состоянию на 30 сентября объем активов фонда составил 28 167 000 евро (на 31 декабря прошлого года – 27 478 000 евро).