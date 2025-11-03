Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 100−0,44%9 717,25
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,17
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 100−0,44%9 717,25
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,17
  • 03.11.25, 08:29

Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение

Отношения между акционерами сыроварни в Пайде настолько обострились, что ключевой голландский инвестор выставил ультиматум: либо E-Piim выкупает их долю почти за 30 млн, либо они сами получают контрольный пакет за 1 евро.
Яанус Муракас управляет и молочным кооперативом, и пайдеским заводом, судьба которого сейчас обсуждается.
  • Яанус Муракас управляет и молочным кооперативом, и пайдеским заводом, судьба которого сейчас обсуждается.
  • Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.08.25, 17:00
Хозяйка сыроварни: в трудные времена всегда появляется мысль закрыть бизнес
По словам хозяйки Andre Juustufarm Эрики Королевой, у них с самого начала был четкий план: если сыр не выдастся хорошим, они прекратят и животноводство, а затем закроют бизнес.
Новости
  • 07.08.25, 08:49
Рост цен на продукты взвинтил инфляцию до самого высокого уровня за два года
Рост цен на продукты питания способствовал увеличению инфляции до 5,4%, это самый высокий темп за последние годы.
Новости
  • 06.09.25, 09:45
Конференция во время чумы: кризис в свиноводстве усиливает уязвимость мясной промышленности
«На этом утреннем столе – круассан с овощами и второй, представьте себе, с лососем», – с сарказмом бросает один из животноводов перед началом ежегодной конференции по свиноводству. «Вот так теперь и живем», – с усмешкой откликается другой. Настроение на конференции – с оттенком горькой иронии: фермеры, за плечами которых десятилетия опыта, реагируют на критическую ситуацию со свиной чумой с едким сарказмом.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.

Самые читаемые

1
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
2
Новости
  • 01.11.25, 11:09
Старейший обувной магазин Таллинна закрывается: «Мы закончим до того, как нас добьет банкротство»
3
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
4
Новости
  • 01.11.25, 12:51
Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро
5
Новости
  • 02.11.25, 11:21
Inchcape Motors стала единственным дилером Ford в Эстонии, Info-Auto распродает остатки
6
Новости
  • 02.11.25, 10:44
«Они сами нас нашли»: основатель Yaga о том, как H&M инвестировал в эстонский стартап

Последние новости

Биржа
  • 03.11.25, 10:02
Ekspress Grupp выбрал нового руководителя
Биржа
  • 03.11.25, 08:54
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 03.11.25, 08:29
Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение
Новости
  • 03.11.25, 06:00
На Балтийской электростанции появится новаторское зеленое производство
Один водородный электрогенератор передали в Украину
Новости
  • 02.11.25, 15:12
Тийна Локк об успехе PÖFF: теперь и мировые звезды стучатся к нам в дверь
Новости
  • 02.11.25, 13:28
Звание лучшего предприятия года присуждено технологической компании
Новости
  • 02.11.25, 12:51
Невероятные требования туристов: выключите пение птиц и дайте номер телефона осла
Новости
  • 02.11.25, 11:21
Inchcape Motors стала единственным дилером Ford в Эстонии, Info-Auto распродает остатки

Сейчас в фокусе

У услуги Smart-ID от SK ID Solutions в Эстонии около 800 000 пользователей, что в несколько раз больше, чем у Mobiil-ID.
Новости
  • 01.11.25, 12:51
Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро
Перепродажа в основном перешла к Inchcape, однако Info-Auto еще не ушла с рынка полностью.
Новости
  • 02.11.25, 11:21
Inchcape Motors стала единственным дилером Ford в Эстонии, Info-Auto распродает остатки
Магазин Pereking по адресу Раудтеэ, 52 в районе Нымме.
Новости
  • 01.11.25, 11:09
Старейший обувной магазин Таллинна закрывается: «Мы закончим до того, как нас добьет банкротство»
Директор кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) Тийна Локк говорит, что фестивали чрезвычайно подвержены влиянию любых кризисов. А в последние годы их было немало.
Новости
  • 02.11.25, 15:12
Тийна Локк об успехе PÖFF: теперь и мировые звезды стучатся к нам в дверь
Исполнительный директор Yaga Ауне Аунапуу и финансовый директор Yaga Карл-Эрик Коткас.
Новости
  • 02.11.25, 10:44
«Они сами нас нашли»: основатель Yaga о том, как H&M инвестировал в эстонский стартап
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
Строители виллы Рокка-аль-Маре и цементного завода в Кунда, владельцы легендарного эстонского судна, партнеры британского Lloyd’s и крупнейшие частные поставщики зерна из Российской империи – три века истории этой фирмы неразрывно связаны с историей страны.
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025