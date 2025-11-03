Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение
Отношения между акционерами сыроварни в Пайде настолько обострились, что ключевой голландский инвестор выставил ультиматум: либо E-Piim выкупает их долю почти за 30 млн, либо они сами получают контрольный пакет за 1 евро.
«На этом утреннем столе – круассан с овощами и второй, представьте себе, с лососем», – с сарказмом бросает один из животноводов перед началом ежегодной конференции по свиноводству. «Вот так теперь и живем», – с усмешкой откликается другой. Настроение на конференции – с оттенком горькой иронии: фермеры, за плечами которых десятилетия опыта, реагируют на критическую ситуацию со свиной чумой с едким сарказмом.
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.