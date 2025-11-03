Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение

«На этом утреннем столе – круассан с овощами и второй, представьте себе, с лососем», – с сарказмом бросает один из животноводов перед началом ежегодной конференции по свиноводству. «Вот так теперь и живем», – с усмешкой откликается другой. Настроение на конференции – с оттенком горькой иронии: фермеры, за плечами которых десятилетия опыта, реагируют на критическую ситуацию со свиной чумой с едким сарказмом.