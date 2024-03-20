    Авария на газопроводе Balticconnector привела к снижению цен на газ в Эстонии

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Авария газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией в октябре прошлого года повысила цены на газ в Финляндии, оказавшейся отрезанной от региональной системы трубопроводов, и понизила их в Эстонии, заявил ERR член правления Baltic Energy Partners и энерготрейдер Марко Алликсон.

    «Рыночная цена финского природного газа после аварии [газопровода] по сути зависит от погоды и прибытия судов со сжиженным природным газом (СПГ), а не от динамики европейских спотовых рынков газа, потому что отсутствует физическая связь [с Европой через газопровод]», – пояснил Алликсон.
    Оценку Алликсона подтвердил в письменном комментарии председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.
    «Газ, который планировалось транспортировать из латвийского газохранилища (в Инчукалнсе – ред.) в Финляндию, после аварии на Balticconnector участникам рынка пришлось продавать в основном в странах Балтии или Польше. Поэтому в странах Балтии действительно заметен некоторый избыток предложения и снижение цен. Однако основной причиной снижения цен все же было снижение цен в Западной Европе, поскольку цены в нашем регионе напрямую связаны с ними», – сказал глава Eesti Gaas.
    Рост цен на газ в Финляндии подтвердила и финская государственная энергетическая компания Gasum в своем годовом обзоре: «Цены на газ в Финляндии сильно отреагировали на разрыв газопровода Balticconnector, и местные цены на газ превышали цены в Европе и странах Балтии на 20 евро за мегаватт-час. После остановки работы газопровода поставки газа в Финляндию стали полностью зависеть от поставок СПГ, главным образом через плавучий терминал в Инкоо».

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