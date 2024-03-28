    Отпуска госслужащих планируется продлить до 35 дней. Торгово-промышленная палата выступает против

    Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс.Фото: Liis Treimann

    Правительство планирует внести поправки в закон, согласно которым отпуска сотрудников государственных учреждений и местных самоуправлений будут продлены до 35 дней. На данный момент столь длинный отпуск предоставляется лишь чиновникам. Торгово-промышленная палата выступает против изменений.

    В палате придерживаются мнения, что продолжительность ежегодного отпуска как чиновников, так и работников госучреждений, должна составлять те же 28 дней, которые предлагаются сотрудникам частного сектора.
    «В прошлом году мы встретились с представителями Министерства финансов и выступили с идеей, что нынешний 35-дневный отпуск чиновников можно было бы использовать как точку экономии в госаппарате, сократив его до обычных 28 дней», – рассказал генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс, добавив, что в министерстве пообещали рассмотреть данную идею.
    «Однако сейчас мы дошли до того, что возник законопроект, которым хотят увеличить количество дней ежегодного отпуска для всех служащих госучреждений и местных самоуправлений до 35», – сказал Пальтс.
    Он подчеркнул, что у предпринимателей и государства по-прежнему совершенно разные представления об экономии и эффективности.
    На данный момент работники госучреждений и местных самоуправлений имеют право на 28 дней отпуска в год, однако у каждого учреждения есть право по желанию увеличить этот срок.
    В Торгово-промышленной палате отметили, что если бы даже половина госучреждений ввела 28-дневный ежегодный отпуск, то чиновники и служащие госучреждений могли бы ежегодно работать на несколько сотен тысяч часов больше, что позволило бы сократить и количество чиновников/сотрудников.
    Кроме того, Пальтс подчеркнул, что, насколько известно палате, в других странах ЕС законом не предусмотрен аналогичный продленный отпуск для госслужащих.
    «Уточняя организацию отпусков чиновников у наших иностранных партнеров, мы получили обратную связь о том, что подобные льготы были распространены в странах Восточной Европы после восстановления независимости, но сейчас от них отказались, поскольку они не обоснованы», – заключил он.

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