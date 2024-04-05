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dv.ee

5 апреля 2024 в 6:47









В марте цены выросли на 3,9%

Бензин в марте был дороже на 0,2%, дизельное топливо – на 3,5% дешевле. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, в марте индекс потребительских цен повысился по сравнению с февралем на 0,4% и по сравнению с мартом прошлого года – на 3,9%. По сравнению с мартом прошлого года товары были дороже на 1,9% и услуги – на 7,1%.

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 3,9% в июне 2021 года: тогда оно составило 3,8%.