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Кристьян Прууль

4 апреля 2024 в 12:49









Стоит ли ждать снижения процентных ставок в апреле? Отвечают аналитики

В марте продукты питания в еврозоне подорожали на 2,7% в годовом сравнении. Фото: Liis Treimann

Хотя в марте инфляция оказалась ниже ожидаемого, аналитики считают, что первого снижения процентных ставок раньше июня ждать не стоит.

По мнению опрошенных Äripäev аналитиков коммерческих банков, низкая инфляция в еврозоне является хорошей новостью во всех отношениях, однако это не гарантирует снижения процентных ставок в апреле. Скорее, это дает уверенность в том, что ставки точно снизят в июне.

В марте инфляция в еврозоне составила 2,4%, оказавшись ниже прогнозов финансовых рынков и приблизившись к 2-процентному критерию Европейского центрального банка.

Согласно экспресс-оценке Евростата, цены в еврозоне выросли на 2,4% в годовом исчислении. При этом в прошлом году рост цен достигал 6,9 процента. Сдержать его помогли энергоносители, которые подешевели на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Базовая инфляция, или рост цен, рассчитанный без учета цен на энергоносители и продукты питания, в марте составила 2,9%.

Euribor уже снизился

«В этом году может быть три-четыре снижения (процентных ставок – ред.). Кроме того, Европейский центральный банк приблизит свою основную кредитную ставку к ставке по депозитам», – считает аналитик Luminor Ленно Уускюла.

При этом в последние две недели ставка Euribor, к которой привязаны жилищные кредиты эстонцев, начала падать активнее. «Снижение инфляции в еврозоне стало хорошей новостью для заемщиков ипотечного кредита. Сегодня 6-месячная ставка Euribor упала до 3,82%, самого низкого уровня за долгое время. Финансовые рынки по-прежнему придерживаются мнения, что инфляционные риски низкие и центральный банк должен снизить процентную ставку», – сказал Уускюла.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина добавил, что, согласно ожиданиям рынка, к концу года трехмесячная ставка Euribor должна вырасти с нынешних 3,9% до 3%. По мнению Уускюла, это может означать 3-4 снижения процентных ставок. В то же время фьючерсы на трехмесячный Euribor очень волатильны, а ожидания рынка могут быстро меняться.

«В настоящее время рынки все еще находятся в выжидающем положении касательно снижения процентных ставок. Если же появится более четкое сообщение, например, на заседании совета центрального банка на следующей неделе, Euribor может начать падать быстрее», – отметил Мертсина.

Чего боится ЕЦБ?

«Если в целом цены за год выросли на 2,4%, то без учета энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табака рост составил целых 2,9%. Это все еще далеко от желаемого уровня в 2%», – рассказал Уускюла.

По его словам, проблема заключается в том, что в настоящее время инфляцию сдерживают энергоносители, но цены на них вряд ли смогут падать дальше и еще больше снижать инфляцию.

«Цены на услуги за год выросли на 4%. Рост заработной платы составляет 4,5%, что явно превышает ожидаемый Европейским центральным банком уровень в 3%. Кроме того, цены производителей продукции продолжают расти гораздо быстрее, чем потребительские цены», – перечислил аналитик Luminor. Мертсина же считает, что именно повышение зарплат поддерживает рост цен на услуги.

Сильного давления нет

Главный экономист Swedbank добавил, что замедление инфляции должно поддерживаться слабой экономикой еврозоны, замедлением роста цен на продукты питания и снижением цен на сырье:

«Кризис в Красном море, вероятно, не приведет к ожидаемому ранее высокому ценовому давлению, поскольку транспортные расходы из Азии в Европу, которые начали расти в начале года, снижаются. Кроме того, быстрый рост цен сдерживают долгосрочные контракты многих крупных компаний»

В то же время, по словам Мертсина, росту цен в еврозоне способствует прекращение государственных компенсаций цен на энергоносители и инфляция, а также меры, принятые некоторыми странами для достижения климатических целей.

«Снижение процентных ставок станет облегчением для заемщиков и должно повысить их уверенность. Это также должно постепенно привнести позитив в рынок недвижимости и строительства. При этом поддерживающий экономический рост эффект процентных ставок, вероятно, останется скромным в этом году, поскольку процентные расходы по кредитным договорам меняются постепенно и только через несколько месяцев», – добавил он.