Владелец Studioworks обещает выплатить зарплаты. Инспекция труда: нас захлестнула лавина жалоб

Инспекция труда сообщила о лавине обращений в связи с невыплатой заработных плат в Studioworks. После публикации статьи в Äripäev собственник компании начал выплачивать зарплаты, объяснив задержку проблемами с банком.
Эстонских предпринимателей освободили от отчетов о гендерном разрыве в оплате труда, но скрывать размер зарплаты от соискателей они больше не смогут: еще до собеседования работодатели должны будут указывать как минимум зарплатный диапазон. Для одних компаний это новое требование, для других – привычная практика.
В Европе большинство судебных споров завершилось тем, что человек, выполнявший работу через платформу, был квалифицирован как работник, после чего платформы изменили порядок организации работы, следует из правового анализа, подготовленного по заказу Центра мониторинга развития.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.