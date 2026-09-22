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Владелец Studioworks обещает выплатить зарплаты. Инспекция труда: нас захлестнула лавина жалоб

Инспекция труда сообщила о лавине обращений в связи с невыплатой заработных плат в Studioworks. После публикации статьи в Äripäev собственник компании начал выплачивать зарплаты, объяснив задержку проблемами с банком.
Один из сотрудников сообщил Äripäev, что после публикации статьи некоторым работникам начали поступать зарплаты.
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