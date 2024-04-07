На выборах президента Словакии победил Петер Пеллегрини
7 апреля 2024 года, Братислава, Словакия Петер Пеллегрини, нынешний спикер Словацкого национального совета и новоизбранный президент Словакии, беседует с журналистами в штабе своей предвыборной кампании в Братиславе. Фото: Томас Ткачик/SOPA Images через ZUMA Press Wire/Scanpix
Избирательная комиссия Словакии в воскресенье официально подтвердила победу представителя правящей партии «Глас» Петра Пеллегрини во втором туре президентских выборов.
Согласно окончательным данным, за Пеллегрини отдали голоса 53,12% избирателей, а за его конкурента, представителя либеральной оппозиции Ивана Корчока – 46,88%. Явка составила 61,1%.
Пеллегрини называют соратником действующего пророссийского премьера страны Роберта Фицо. При премьерстве Роберта Фицо Словакия перестала оказывать помощь Украине и заняла скорее пророссийскую позицию. Мартовская встреча глав МИД Словакии и России в Братиславе закончилась многотысячными протестами в поддержку Киева.
Корчок признал поражение и поздравил победителя. «Я разочарован, но поздравляю Петра Пеллегрини», – сказал он.
К исполнению полномочий Пеллегрини приступит 15 июня.
Президент Словакии обладает правом вето и может применять его в отношении законов, принятых парламентом, ратифицирует международные договоры, является главнокомандующим вооруженными силами, назначает высших судей.
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