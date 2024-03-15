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Екатерина Мереминская

16 марта 2024 в 6:00









ЕC вдвое нарастил закупки ядерного топлива из России в 2023 году

Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев (слева) и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, пресс-конференция по итогам встречи в Будапеште, Венгрия, во вторник, 12 марта 2024 года. Фото: Peter Lakatos

Страны ЕС закупили у России ядерное топливо на 686 миллионов евро в 2023 году, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года. Пока пять стран зависят от «Росатома» и оттого уязвимы. План постепенной замены топлива есть у всех, кроме Венгрии.

Евросоюз более чем вдвое увеличил закупки российского ядерного топлива у России – с 280 млн евро в 2022 году до 686 млн евро в 2023 году, подсчитали эксперты международного экологического объединения «Беллона» на основе данных Евростата и сервиса ООН по международной торговле Comtrade. В физических величинах рост меньше – с 314 тонн ядерного топлива до 573 тонн.

Кто покупает ядерное топливо у России

В Евросоюзе у «Росатома» только пять покупателей:

Словакия – самый большой прирост импорта ядерного топлива, с 80 тонн в предыдущие годы до рекордных 229 тонн в 2023 году, на общую сумму около 200 млн евро. В стране на начало 2024 года пять реакторов советского образца на двух АЭС – «Моховце» и «Богунице».

Чехия – нарастила поставки почти вдвое, с 90 тонн в 2022 году до 199 тонн в 2023 году для четырех блоков АЭС «Дукованы».

Венгрия – ввезено около 103 тонн, что сопоставимо с закупками 2022 года в физических объемах около 104 тонн. Но плата выросла с 94 млн евро до 124 млн евро. В стране на АЭС «Пакш» 4 реактора советского образца. У Венгрии нет четкого плана по замене российского топлива.

Финляндия – наоборот, в 2023 году сократила поставки ядерного топлива из России почти в два раза – с обычных 37-39 тонн до 20 тонн. «Однако это может быть связано с задержками отправки какой-то из партий, а не с целенаправленным сокращением поставок», – уточняет «Беллона».

Болгария – по ней нет точных данных, и станция отказалась их предоставить. Но по оценкам «Беллоны», с учетом количества и типа реакторов на АЭС «Козлодуй», объем закупок нового топлива для станции должен составлять около 50 тонн в год. При этом уже с текущего года Болгария намерена начать процесс смены поставщика и получить первые партии топлива Westinghouse для пятого блока АЭС «Козлодуй».

Расчеты «Беллоны»

Почему так выросли закупки

Страны запасают топливо на черный день. Эти страны наиболее уязвимы и зависимы от поставок в ядерно-топливной сфере, несмотря на отсутствие санкций и запретов на такие поставки из России в Европу.

Еще в первый год полномасштабного вторжения России в Украину европейские потребители российского ядерного топлива начали делать его запасы на случай будущих перебоев в поставках, отмечало Агентство по снабжению Евратома. Тогда прирост импорта был небольшим – в пределах 10% к довоенному уровню. «Очевидно, в 2023 году эта тенденция лишь усилилась (прирост составил 80%), чему способствовало отсутствие полноценных санкций на такого рода закупки», – пишет «Беллона».

Скорее всего, рост импорта в 2022-2023 годах отражает желание покупателей скорее выбрать объемы законтрактованного топлива, чтобы обеспечить себе надежный запас на период смены поставщиков и возможных сложностей с поставками в случае ужесточения санкций в атомной отрасли или иного обострения отношений России и ЕС, пишет «Беллона».

Однако в ближайшие 5 лет рынок может сильно измениться, а рост импорта в прошлом году лишь отражает намерение операторов АЭС подстраховаться перед непростой порой смены поставщиков.

С учетом текущих контрактов на смену поставщиков, к 2030 году поставки ядерного топлива в страны ЕС из России могут сократиться минимум на 60% с уровня 2022 года – до уровня около 70-100 тонн в год. Россия может потерять покупателей в виде 10-15 энергоблоков в ЕС мощностью от 7 до 9 ГВт, пишет «Беллона».

В настоящее время лишь Венгрия не имеет четких планов по замене российского ядерного топлива на альтернативное.