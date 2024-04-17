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Ярослав Тавгень

17 апреля 2024 в 12:10









Максим Волков уволен из Tallinna Hambakliinik

Максим Волков сообщил, что сегодня его последний рабочий день на посту члена правления SA Tallinna Hambakliinik. Центрист убежден, что это политическое решение.

«Я выслушал сегодня претензии, которые мне предъявили (их было семь или восемь), – рассказывает Волков ДВ. – По каждой из них я уже неоднократно высказывался и абсолютно не согласен с тем, что в организации клиники все было ужасно и плохо. Будь это так, наш оборот не рос бы каждый год на миллионы евро. Так не бывает, что в управлении плохо, а клиника растет как на дрожжах, занимая второе место в Эстонии по доле рынка», – рассуждает Волков.

В апреле 2022 года завершилась надзорная проверка Таллиннской стоматологической клиники, в результате которой был выявлен ряд недочетов. Городской контролер Арво Тедер обвинял Волкова в авторитарном стиле управления, игнорировании мнений экспертов, выплате зарплат наличными и заказе услуг у людей, с которыми Волков вел кампанию на выборах.

«Особенно меня повеселила претензия, сформулированная как “системные проблемы в управлении”, – говорит Волков. – В прошлом году наша выручка выросла на 12,5%. В позапрошлом – на 21%, до этого – на 20%. Мы не взяли ни копейки у городского бюджета и сами тратили сотни тысяч евро на социальные проекты. Как такое может быть, что система управления плохая, а показатели растут?»

«Говорят, у меня якобы авторитарный стиль управления – так вы проверьте эту гипотезу, поговорите с сотрудниками администрации (только не так, как Pealtnägija, сделавший сюжет на основе интервью с одним сотрудником и не удосужившийся поговорить хоть с кем-то из пары сотен остальных). А то, что руководителю приходится принимать решения, и они могут понравиться не всем, еще не означает, что он тиран и деспот», – рассуждает центрист.

Волков связывает свое увольнение исключительно с тем, что он центрист, а к власти в городе пришла новая коалиция.

«Все сделали очень быстро. В воскресенье назначили новую управу, в понедельник поменяли совет, в среду он собрался, и меня убрали из правления. Когда я спросил, кому передавать дела, мне ответили, что “знаешь, мы еще не решили” (потом они, конечно, назначили нового руководителя)», – приводит Волков пример спешки.

«Все же понятно. После смены коалиции сразу убрали из советов городских предприятий всех центристов. Если вы считаете, что в советах не должно быть политических назначенцев, то почему остались все социал-демократы? И почему Урмо Саареоя перестал быть центристом после того, как вовремя проголосовал как надо? Я еще несколько лет назад понимал, что как только сменится городская власть, никто по существу разбираться не будет – бьют не по паспорту, а по морде», – говорит Волков.

По его словам, он хотел уйти из муниципального предприятия последние полтора года, в его работе слишком сильно замешана политика.

«Здесь смотрят не на результат или эффективность, а под углом “а где бы что-нибудь можно было бы истрактовать по-другому”. Трудно руководить предприятием, которое работает на рынке открытой конкуренции, принимая решения исключительно в интересах предприятия, держать в голове кучу других факторов, не имеющих отношения ни к закону, ни к экономической целесообразности», – говорит Волков.

Он отказывается комментировать, чем намерен заниматься дальше, сославшись на желание заняться частной жизнью.

«Я предпочту частную жизнь оставить частной – ровно для этого я и хотел уйти из муниципального сектора. Мне есть, что предложить потенциальным работодателям: результаты работы клиники, где оборот вырос на 62%, доступны в Коммерческом регистре. Но все эти эмоции с обвинением в конфликтах интересов и страшных проблемах в управлении приятного, конечно, не добавляют», – говорит он.