Новости

Кристьян Прууль

8 мая 2024 в 5:32









Инфляция достигла трехлетнего минимума

Подорожание электричества прекратили компенсировать в апреле прошлого года, благодаря этому базовому эффекту в этом году инфляция ниже. Фото: Liis Treimann

Благодаря окончанию компенсаций на электричество, инфляция в Эстонии упала до 2,8%, что является самым низким показателем за последние три года.

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле по сравнению с мартом вырос на 0,9%, а по сравнению с апрелем 2023 года – на 2,8%. По сравнению с апрелем прошлого года товары подорожали на 2,4%, а услуги – на 3,3%.