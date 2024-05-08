Инфляция достигла трехлетнего минимума

Олави Лепп: руководитель работает во имя хорошего настроения
По словам финалиста конкурса лучших руководителей, главы Swedbank Eesti Олави Леппа, он не верит, что под давлением, которое создают руководители, можно достигнуть хороших результатов. «Если ты входишь в офис с тяжелым вздохом, что-то пошло совершенно не так», – говорит топ-руководитель, выступающий за культуру хорошего настроения.
По словам финалиста конкурса лучших руководителей, главы Swedbank Eesti Олави Леппа, он не верит, что под давлением, которое создают руководители, можно достигнуть хороших результатов. «Если ты входишь в офис с тяжелым вздохом, что-то пошло совершенно не так», – говорит топ-руководитель, выступающий за культуру хорошего настроения.