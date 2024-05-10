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dv.ee

10 мая 2024 в 13:28









Партия реформ обещает, что сокращения не затронут пенсии и пособия

Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что пенсии в Эстонии такие небольшие, что сокращать их не следует. Фото: Владимир Тарасов, Scanpix

Партия реформ обсудила пути сокращения дефицита бюджета и решила не сокращать социальные пособия и пенсии, заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Коалиционные партнеры продолжают искать способы сокращения дефицита госбюджета — министр финансов Март Вырклаэв призвал уменьшить расходы на 175 млн евро и принять решение еще до Иванова дня.

О том, что Партия реформ считает необходимым уберечь от урезания финансирования пенсии и социальные пособия, заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало в интервью ERR.

«На деле таких социальных пособий немного, в контексте объемов госбюджета даже мало, – сказала она. – Самые объемные расходы – это родительские компенсации и пенсии». Но пенсии просто некуда больше сокращать: «Эстонские пенсии – одни из самых маленьких в Европе (...) Так что и здесь срочных решений принять невозможно».