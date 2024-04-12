Марис Лаури о необходимости экономить: нужно подумать и о пенсиях
Марис Лаури.Фото: Raul Mee
Говоря о государственной экономии, член финансовой комиссии Рийгикогу Марис Лаури сказала, что, возможно, следует отвязать текущие государственные расходы от неизбежной индексации, и пенсии не должны быть здесь исключением.
По ее словам, отвязка пенсий от текущего индекса наряду с зарплатами высокопоставленных государственных чиновников не должна быть табуированной темой. «Если мы зафиксируем наши расходы как процент от ВВП, то у нас может возникнуть рост расходов, который окажется быстрее, чем поступление налоговых доходов, и как раз это произошло», – заметила она.
Лаури также отметила, что необходимо установить очень жесткий потолок для государственных затрат. «Мы должны смотреть на большие статьи расходов, на которые мы тратим», – сказала она в программе «Poliitikute töölaud».
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