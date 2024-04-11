Mнения

Петер Зашев

11 апреля 2024 в 8:58









Не в деньгах счастье, но производительность и инвестиции от него зависят

Ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев. Фото: Личный архив

Экономика знаний, на которую возлагаются большие надежды, требует прежде всего психологического комфорта, и в этом плане Эстонии есть куда стремиться, пишет ассоциированный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.

Вот уже более пяти лет подряд наша северная соседка становится самой счастливой страной в мире. У многих из нас это вызывает ироническую улыбку – в Хельсинки нас не встречают улыбающиеся, легкие в общении, веселые и видимо наслаждающиеся жизнью финны. Вид многих финских туристов в Таллинне тоже как будто подсказывает, что дорога к счастью, по всей видимости, требует много алкоголя.

Однако индекс счастья вовсе не измеряет… его уровень. А Эстонии необходимо стремиться значительно улучшить свою позицию в этом индексе.

Сейчас она занимает 34-e место между Польшей и Сальвадором. В качестве бальзама для национальной гордыни можно было бы упомянуть, что Латвия занимает 46-е, а солнечная, летняя, легкая, курортная Греция – 64-е. С другой стороны, Литва расположилась на 19-м.

Индекс счастья – не о счастье

Как бы странно это ни было, индекс счастья скорее изучает, измеряет и обобщает, насколько жители данной страны тревожатся о своем будущем. И в этом кроется основное конкурентное преимущество Финляндии (а заодно и Дании со Швецией).

Финны не беспокоятся о школе для своих детей: все школы плюс-минус одинаково хороши. Сравнительно меньше тревожатся они и остаться без работы – крыша над головой, минимальный доход и т.д. у них будут. Если заболеют – их ждут отлично оснащенные больницы. Детям нужен садик – будет. Пенсионеры могут вполне достойно позаботиться сами о себе. Воздух чистый, дороги хорошие. Если не считать восточного соседа, страна исключительно безопасная. Все это создает психологическую безопасность и некий ментальный комфорт.

Но не счастье в буквальном понимании этого слова. К тому же, тень на финское счастье бросает некая темная туча – количество антидепрессантов, которые финны регулярно потребляют. В 2019 году более 400 000 жителей (примерно каждый десятый совершеннолетний) Финляндии получали компенсацию от Департамента социального страхования (Kela) за антидепрессанты. Всего эти препараты для лечения депрессии принимают около 50-70 процентов финских потребителей.

Они не одиноки – Дания, Швеция, Норвегия и Исландия также входят одновременно в десятку самых счастливых стран мира и в десятку европейских стран, потребляющих больше всего антидепрессантов. Есть в этих цифрах несколько черный юмор: являются ли таблетки секретом финского счастья или слишком большое счастье доводит финнов до депрессии?

Фундаментальные решения зависят именно от этого

Наверное, многие могут подумать: «Да ерунда это все! Почитали, посмеялись и забыли». И это будет большой ошибкой! Многие наши фундаментальные решения базируются на наших ожиданиях от будущего. И чем больше оно нас тревожит, тем осторожнее мы себя ведем. Примеры?

Демография. Заводить ли детей и сколько? Если будущее нас пугает, то лучше не надо, наверное, или стоит ограничиться одним. Вдруг мы не сможем справиться чисто экономически. А без детей – какое будущее у любой страны?

Производительность. Все большее количество людей заняты в экономике знаний, и именно на нее возлагается основная надежда, что она станет локомотивом нашей экономики в целом. Но экономика знаний требует прежде всего психологического комфорта.

Если часть моего ума занята старанием понять логику (скорее, ее отсутствие) очередной образовательной реформы и страхом, что мои дети окажутся в большом минусе, я менее производителен. Если я не уверен в качестве работы институтов, размере моей будущей пенсии, заботе о моем здоровье в государственной больнице и т.д., мой мозг не может сосредоточиться, и я не только менее производителен, но и менее счастлив.

Инвестиции. Не только производительность, инвестиции тоже напрямую зависят от уровня уверенности в будущем. Если оно меня настораживает как инвестора, то, может быть, я не построю фабрику в этой стране, а подумаю над альтернативными способами размещения своих капиталов.

Это лишь некоторые примеры того, как наше ощущение будущего влияет на наши решения в настоящем.

Что делать?

На мой взгляд, нам стоит воспринимать индекс счастья не с иронией (его название скорее оказывает ему медвежью услугу), а вполне серьезно. И не потому что хочется надеть себе еще одну медальку, а потому что всем нам хочется жить в более комфортной стране.

Эстонии есть куда развиваться, например, в плане качества общественных услуг и общего доверия к институтам. 51% жителей Эстонии (в Латвии всего 30%) верят своему правительству (ОЭСР, 2022) и сам по себе такой результат располагает нас в середине таблицы развитых стран. Но в самой счастливой Финляндии своему правительству доверяют 78% - есть к чему стремиться, верно?

Когда мы не верим своему правительству, мы не хотим платить больше налогов, считая, что лучше мы озаботимся и заплатим за услугу сами, минуя центральный госаппарат. Мы хотим лучшее образование для своих детей и лучшее здравоохранение для себя, но даем учителям после забастовки аж 20 евро прибавки к зарплате. Тем временем мы тратим время, нервы и сотни евро в месяц на поиск и оплату репетиторов, тем самым уменьшая и свое счастье, и свой бюджет.

Другая проблема, на мой взгляд, - солидарность в обществе. В Финляндии есть некий общественный консенсус – никто не должен оставаться за бортом. Я бы не сказал, что вижу его здесь. Эстония находится на первом месте в Европе по уровню бедности среди пожилых людей. Согласно последним статистическим данным, в 2022 году в абсолютной бедности жили почти 48 000 человек. В относительной бедности жили почти 303 900 человек , что почти на 3000 больше, чем в 2021-м. Если немного упростить картину, хорошо и красиво живут условные IT-шники, предприниматели и менеджеры (как правило в Таллинне), и им не очень интересно, что «где-то там» четверть населения элементарно живет плохо. Вопрос воспитания, эмпатии, уровня в пирамиде Маслоу.

Да, индекс счастья - не о счастье. Но он дает очень хорошую картину ментального состояния данной страны и ее веры в то, что будущее, которое мы строим вместе, будет лучше. И в этом плане Эстонии есть к чему стремиться.