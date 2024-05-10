За красивыми цифрами отелей скрывается жестокая действительность

Управляющий Radisson Collection и Palace Hotel Айн Кепп подсчитал, что за три года кризиса гостиницы получили убытков на 84 миллиона евро, которые были покрыты за счет кредитов под высокие проценты. Фото: Эйко Кинк

Количество размещений, растущее во многом благодаря иностранным гостям, в марте увеличилось на 5% в годовом исчислении, однако, по мнению отельеров, говорить о восстановлении туристического сектора пока рано.

«На самом деле, это все еще очень сложно», – сказал председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кепп, который также менеджер и акционер Radisson Collection и Palace Hotel в Таллинне. Хотя статистика показывает большее восстановление в некоторых округах, беседуя с владельцами отелей, Кепп не услышал, что у кого-то дела идут по-настоящему хорошо.