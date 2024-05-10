    «Они лишь зарабатывают на здоровье людей»: в сети продаются смертельно опасные таблетки

    Полиция предупреждает: преступники продают под видом обезболивающих смертельные таблетки.Фото: Юлия Пфейфер, Scanpix

    Полиция располагает информацией, что в социальных сетях преступники распространяют поддельные таблетки оксикодона, которые содержат смертельную дозу метонитазена. Прием даже одной такой таблетки может вызвать летальный исход.

    Оксикодон – это сильнодействующий обезболивающий препарат, который можно получить только по рецепту врача. Но метонитазен, который продают вместо него – это схожий с фентанилом крайне опасный синтетический опиоид. Глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро пояснил, что одна поддельная таблетка содержит примерно 28 доз. «Это значит, что человек может умереть, приняв даже одну таблетку. Так, например, до нас дошла информация, что человек принял 1/8 приобретенной на черном рынке таблетки, что привело к передозировке», – сказал Пикаро.
    В конце марта полиция также обнаружила похожую таблетку при задержании одного наркопреступника. «Эти случаи – первые знаки опасной тенденции, появившейся в других странах, когда злоумышленники распространяют синтетические опиоиды под видом рецептурных препаратов. Такой способ распространения особенно опасен, поскольку визуально поддельные таблетки сложно отличить, и риск передозировки очень высок», – пояснил Пикаро.
    Скриншот переписки с дилером, разосланный полицией.
    Полиции пока не удалось установить происхождение поддельных таблеток или идентифицировать распространяющих их преступников. «Некоторые из которых также активны в группах социальных сетей, например, в Telegram. Мы работаем над тем, чтобы поймать преступников и положить конец их деятельности», – добавил Пикаро.
    Рецептурные лекарства ни в коем случае нельзя покупать в социальных сетях, напоминает Департамент полиции и погранохраны. «Продажа этих таблеток подтверждает, что покупатель никогда не может быть уверен в том, что на самом деле содержится в продаваемых дилером наркотиках или лекарствах. Перед преступниками никогда не стоит цель помочь или вылечить, они лишь зарабатывают на здоровье людей», – пояснил он.

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