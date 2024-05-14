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dv.ee

14 мая 2024 в 14:09









Парламент Грузии принял закон об «иноагентах» в окончательном чтении

Обсуждение законопроекта об «иноагентах» сопровождается массовыми протестами в Грузии, которые продолжаются почти месяц. Фото: GIORGI ARJEVANIDZE

Парламент Грузии одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

Закон поддержали 84 члена парламента, 30 выступили против.

На заседании парламента 14 мая произошла драка между членами правящей партии «Грузинская мечта» и депутатами от оппозиции. Конфликт начался во время выступления председателя «Единого национального движения» Левана Хабеишвили. Депутат от «Грузинской мечты» Дито Самхарадзе выкрикнул несколько оскорбительных фраз в адрес оппонента. В результате началась потасовка, в которой участвовали около 20 депутатов.

Теперь закон об «иноагентах» отправится на подпись к президенту Грузии. Саломе Зурабишвили говорила, что наложит на него вето, однако у «Грузинской мечты» есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Днем 14 мая у здания парламента, когда там обсуждали закон об «иноагентах», собралась многотысячная акция протеста.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во второй раз был внесен правящей партией «Грузинская мечта». В марте 2023 года она отозвала его после масштабных протестов. По мнению оппозиции, законопроект повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».

Обсуждение законопроекта сопровождается массовыми протестами в Грузии, которые продолжаются почти месяц.

Законопроект предусматривает создание реестра «иноагентов», где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет.