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Марге Угезене

15 мая 2024 в 6:44









Фирма поглотила активы партнеров и государства и обанкротилась. Между владельцами вспыхнула война

В начале года, когда кладбищенскому бизнесу Gratitude Services уже грозило банкротство, он оставался на плаву благодаря деньгам материнской компании: с их помощью выплачивались зарплаты и покрывались офисные расходы. Один из владельцев компании теперь создал новую фирму по уходу за кладбищами. Фото: Liis Treimann

Основанная пять лет назад компания по доставке свечей на могилы теперь похоронена сама, а бывший владелец, по-крупному вложившийся в провалившийся бизнес, обвиняет в банкротстве своего прежнего делового партнера.

Сразу после объявления о банкротстве партнер создал похожую компанию. «Ошибка была в том, что мы не заключили договор с акционерами. Я вынесу из этого урок», – говорит один из инвесторов разорившейся Gratitude Services, житель Латвии Антон Юрченко, разочаровавшийся в своем партнере из Эстонии.