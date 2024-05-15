    Фирма поглотила активы партнеров и государства и обанкротилась. Между владельцами вспыхнула война

    В начале года, когда кладбищенскому бизнесу Gratitude Services уже грозило банкротство, он оставался на плаву благодаря деньгам материнской компании: с их помощью выплачивались зарплаты и покрывались офисные расходы. Один из владельцев компании теперь создал новую фирму по уходу за кладбищами.Фото: Liis Treimann

    Основанная пять лет назад компания по доставке свечей на могилы теперь похоронена сама, а бывший владелец, по-крупному вложившийся в провалившийся бизнес, обвиняет в банкротстве своего прежнего делового партнера.

    Сразу после объявления о банкротстве партнер создал похожую компанию. «Ошибка была в том, что мы не заключили договор с акционерами. Я вынесу из этого урок», – говорит один из инвесторов разорившейся Gratitude Services, житель Латвии Антон Юрченко, разочаровавшийся в своем партнере из Эстонии.

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