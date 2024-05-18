    Технологию обанкротившегося стартапа Eurora выставили на аукцион по скидочной цене

    Опустевший офис Eurora в Таллинне.Фото: Andras Kralla

    Программное обеспечение обанкротившегося стартапа Eurora не удалось продать на мартовском аукционе. Теперь технология выставлена на повторный аукцион по более низкой цене.

    В марте истек срок подачи заявок на аукцион, в рамках которого ПО налогово-таможенных технологий Eurora Solutions продавалось по начальной цене в 30 млн евро, а дочерняя компания – по начальной цене в 3 млн евро. Ни одной заявки на аукцион в итоге не поступило.

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