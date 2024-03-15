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Кристель Хярма

15 марта 2024 в 11:09









Технологию скандального стартапа выставили на аукцион за 30 млн евро. Покупателей не нашлось

Кредиторам Eurora Solutions придется смириться с тем, что самые ценные активы компании по желанной цене продать не получается. Общая сумма требований к стартапу составляет 43 млн евро. Фото: Andras Kralla

Активы обанкротившегося стартапа Eurora Solutions были выставлены на аукцион, однако по начальной цене желающих их приобрести не нашлось.

Скандально известный стартап Eurora Solutions с большими долгами перед государством и инвесторами был признан банкротом в ноябре. Общий объем требований составляет 43 млн евро, и ожидалось, что значительная часть этой суммы поступит от продажи самых ценных активов стартапа – программного обеспечения, на разработку которого было потрачено 12 млн евро, и от дочерней компании.

Вчера истек срок подачи заявок на аукцион, в рамках которого ПО налогово-таможенных технологий Eurora Solutions продавалось по начальной цене в 30 млн евро, а дочерняя компания – по начальной цене в 3 млн евро. Ни одной заявки на аукцион в итоге не поступило.

«Не о чем тут говорить, – признала банкротный управляющий Eurora Solutions Майре Арм. – Из этого ничего не вышло, этого и следовало ожидать».

Global Transport Solution, дочерняя компания Eurora Solutions, теперь будет продаваться со скидкой в 10% – об этом ранее договорились акционеры стартапа. Решение о новой цене разработанной компанией технологии пока не принято.

«Сложно сказать, удастся ли это. Это не простые активы», – добавила Арм.

Скандальный основатель компании Марко Ластик также пытался продать программное обеспечение, но, по словам Арм, никаких предложений вне аукциона не было подано.

Банкротному управляющему Ластик пояснил, что таким образом хочет разрешить ситуацию.

У Арм не было претензий касательно того, что Ластик вел переговоры о продаже технологии, но она считала, что это могло бы быть отражено и в аукционной среде.

На данный момент доступ к программному обеспечению закрыт, поскольку оно находится на сервере, за который не оплачены счета на несколько сотен тысяч евро. По словам администратора, у компании не было финансового резерва для обеспечения сохранности имущества.

В связи с банкротством к Eurora Solutions предъявлены иски на сумму более 43 миллионов евро, которые ждут подтверждения в суде.

Основатель требует миллионы

По данным Äripäev, иск к Eurora Solutions подала и фирма основателя стартапа Марко Ластика – Canderos Assets. Сумма иска превышает 7 млн евро.

Eurora Solutions приобрела у Canderos Assets дочернюю компанию Global Transport Solutions, за которую Ластик и второй владелец получили акции Eurora Solutions в 2021 году. Тогда Eurora оценила стоимость этой компании в 11,5 млн евро. Однако на первом собрании кредиторов выяснилось, что дела обстоят иначе, и общая стоимость всех «дочек» Eurora Solutions может составлять всего 2,5 млн евро.

Банкротный управляющий пыталась продать Global Transport Solutions на аукционе за три миллиона евро, но желающих не нашлось.

Примечательно, что до аукциона компанию пытался выкупить и сам Ластик. Он предложил за нее 250 000 евро, желая платить в рассрочку 40 000 евро в месяц. Кредиторы от предложения отказались.

По словам Арм, суд также должен оценить, имеет ли иск Canderos Assets правовую основу, заявив, что в отношении всех претензий необходимо провести определенный анализ.

На компанию основателя подал в суд аудитор

Недавно представленный отчет Canderos Assets за 2022 год также подвергся критике со стороны аудитора в связи с банкротством Eurora.

Так, аудитор представил противоположное мнение по отчету за финансовый год, отметив, что Canderos Assets отразила в отчете претензии и инвестиции, связанные с компанией-банкротом, однако не провела переоценку.

Таким образом, нет ясности, что произойдет с указанными в отчете претензиями Canderos Assets, которые составляют в общей сложности 8 миллионов евро. Есть вопросы и касательно 1,9 млн евро инвестиций. Поэтому аудитор считает, что активы в балансе компании отражены некорректно: они должны быть обесценены при наличии признаков, свидетельствующих об уменьшении их стоимости, в том числе при банкротстве должника.

Дела минувших дней

Следственные органы пришли к выводу, что в прошлой деятельности Ластика были какие-то подозрительные элементы, и начали уголовное производство в отношении него. В ноябре Ластик предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении субсидий от Евросоюза. В чем эти обвинения заключаются, неизвестно.

Ранее Äripäev писал о том, что другая компания Ластика, FL Transport, запросила евродотацию за месяц до своего банкротства. Ровно перед тем, как запрашивать дотацию, компания получила 350 тысяч евро от неизвестного зарубежного предприятия – чтобы улучшить имидж компании в глазах тех, кто будет рассматривать заявку.

В этих историях всплывает такая IT-компания как Almic. Она получила 300 000 евро от FL Transport за месяц до своего банкротства и фигурировала в истории, когда Государственный центр вспомогательных услуг заподозрил, что субсидия в размере 1,3 миллиона евро была использована Eurora Solutions не по назначению (850 тысяч евро получила та самая Almic).

Один из бывших топ-менеджеров Eurora написал в соцсетях, что, задействовав некомпетентную IT-компанию, Eurora Solutions смогла обдурить эстонские власти и, воспользовавшись их доверием, получила доступ к финансированию через Archimedes. Несмотря на руководящие позиции в фирме, этого топ-менеджера не допустили к бухгалтерии компании.

Сейчас проводится следствие и в отношении других действий Ластика. Издание Äripäev утверждает, что в доме Ластика прошел обыск, в ходе которого у него нашли незаконно хранимые оружие и боеприпасы, но сам он это отрицает.