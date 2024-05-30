Правительство достигло соглашения по дополнительному бюджету

Появятся ли в ЕС свои иноагенты и как это повлияет на бизнес?

Обсуждаемая в ЕС директива об иностранных агентах призвана укрепить демократию, но правительство Эстонии видит в нем риски.

Обсуждаемая в ЕС директива об иностранных агентах призвана укрепить демократию, но правительство Эстонии видит в нем риски.