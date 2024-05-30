Правительство достигло соглашения по дополнительному бюджету
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.Фото: Andras Kralla
Члены правительства обсудили соглашение о негативном дополнительном бюджете и достигли по нему принципиальной договоренности, сообщила пресс-служба правительства.
На данный момент Министерство финансов подготавливает проект, который правительство планирует утвердить и передать в Рийгикогу на следующей неделе. Согласованные меры предусматривают как сокращение расходов, так и увеличение доходов и помогут улучшить бюджетную позицию и в последующие годы, когда объем необходимых мер будет еще больше.
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