В Финляндии вырастет ставка НСО
Магазин в Финляндии. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock
Базовая ставка НСО в Финляндии повысится до 25,5% с начала сентября, передает Yle.
Соответственно на 1,5 п. п. поднимется и ставка налога на страховые взносы, которая следует НСО.
Согласно предложению финского правительства, повышение базовой ставки НСО должно вступить в силу 1 сентября 2024 года, сообщает Министерство финансов.
Повышение предлагается на 1,5 процентных пункта. Таким образом, ставки поднимутся с текущих 24 процентов до 25,5 процентов. Ставка налога на страховые взносы соответствует ставке НСО.
Подорожают также такие товары, как лекарства, книги и другая печатная продукция, которая ранее облагалась налогом по более низкой ставке.
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