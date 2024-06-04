Сеть Expert Eesti закрыла несколько магазинов: у компании сложности с оплатой аренды

Магазин сети бытовой электроники Expert Eesti в торговом центре Järve был закрыт в конце мая. Фото: Andras Kralla

Недавно сеть магазинов бытовой техники Expert Eesti закрыла несколько магазинов – в таллиннском центре Järve, в Рапла, а также в Кохтла-Ярве.

Владелец сети магазинов Ардо Краав не захотел углубляться в подробности, комментируя закрытие магазинов. Он пояснил, что это связано с активным юридическим спором: «Может быть магазины откроются через три дня, если будет принято такое решение. На данный момент это конфиденциально».