    Таллинн разрабатывает новый проект зеленой зоны Коплиранна

    Эскиз проекта реконструкции зеленой зоны.

    Зеленая зона Коплиранна продолжит прибрежный променад на Штромке. Эскиз уже готов, его обсуждение начнется на следующей неделе.

    Реконструкция ждет прогулочную зону на севере столицы. Эскизный проект будет показан жителям уже 12 июня в Общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13), сообщает официальный сайт города.
    Зеленая зона Коплиранна станет продолжением пляжной набережной Штромки. Вмешательство в естественную среду обещают минимальное. Район сохранит свой привычный характер, но предоставит больше возможностей для различных видов деятельности.
    Разработка концепции ландшафтной архитектуры вдохновлена морскими ​​мотивами. Рельеф поднимается и опускается в виде волн.
    В проекте предусмотрены игровые площадки, места для занятий спортом, прогулки для больших и маленьких собак, а также купания летом и зимой.
    4 фото
    План и визуализация проекта зеленой зоны Коплиранна

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