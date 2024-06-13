    Страны G7 выделят Киеву 50 млрд долларов за счет активов РФ

    Саммит G7 в 2023 году. Фото: Gints Ivuskans

    Страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    Об этом сообщила в среду, 12 июня, французская газета Le Monde со ссылкой на представителя президента Франции. Главы G7, пишет Le Monde, планировали договориться использовать прибыль от замороженных активов России в размере 325 млрд долларов в качестве залога для предоставления кредита Киеву. Украина получит от союзников 50 млрд долларов в ближайшее время, а погашать ссуду будет из передаваемых ей процентов от активов Центробанка РФ, замороженных в странах Запада. Издание утверждает, что изначально эта инициатива исходила от представителей США, передает DW.
    «Если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или поступлений от российских активов будет недостаточно для финансирования кредита, тогда нам придется рассмотреть вопрос о том, как разделить нагрузку», – приводит слова своего собеседника Le Monde.
    50-й саммит «Большой семерки» откроется 13 июня в итальянской Апулии. В его ходе лидеры стран G7 обсудят среди прочего поддержку Украины в войне против России, энергетическую и экономическую безопасность, вопросы миграции, отношения с Китаем, а также боевые действия на Ближнем Востоке.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Акции Wise резко упали
Страны G7 выделят Киеву 50 млрд долларов за счет активов РФ
Сложный год привел к снижению оборота Stora Enso
Эпицентр
Мошенники все чаще используют эстонских знаменитостей для рекламы преступных схем
Злоумышленники все чаще используют популярных в Эстонии людей и прессу с целью финансового мошенничества, в том числе предлагая инвестиционные возможности. При этом, как отмечает полиция, еще ни одна жертва не смогла получить назад свои средства.
Злоумышленники все чаще используют популярных в Эстонии людей и прессу с целью финансового мошенничества, в том числе предлагая инвестиционные возможности. При этом, как отмечает полиция, еще ни одна жертва не смогла получить назад свои средства.
Все большие материалы
Инвестор
Ampler Bikes объявила об очередных сокращениях
Находящийся в процессе санации производитель электрических велосипедов Ampler Bikes, который за последние два года сократил около сотни рабочих мест, объявил об очередном плане сокращений.
Находящийся в процессе санации производитель электрических велосипедов Ampler Bikes, который за последние два года сократил около сотни рабочих мест, объявил об очередном плане сокращений.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: банковской тайне конец
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили закон об иноагентах, который хотят принять в ЕС, выборы в Европарламент, снижение ставки со стороны ЕЦБ, экономический кризис в Эстонии и рост числа банкротств.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили закон об иноагентах, который хотят принять в ЕС, выборы в Европарламент, снижение ставки со стороны ЕЦБ, экономический кризис в Эстонии и рост числа банкротств.
Все подкасты ДВ
Mнения
Тынис Саартс: после поражения Каю Каллас настойчиво попросят заняться чем-то другим
Завершившиеся выборы в Европейский парламент приведут к заметным изменениям во внутренней политике Эстонии и повлияют на судьбу нескольких партий, пишет политолог Таллиннского университета Тынис Саартс.
Завершившиеся выборы в Европейский парламент приведут к заметным изменениям во внутренней политике Эстонии и повлияют на судьбу нескольких партий, пишет политолог Таллиннского университета Тынис Саартс.
Все мнения
Интервью
Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект