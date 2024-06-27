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Эгет Веллесте

27 июня 2024 в 5:05









Самое время для инвестиций: производитель машин расширяет свою деятельность за 8,5 млн

«На мой взгляд, сейчас необходимо упорядочивать процессы, инвестировать в оборудование и приводить дела в порядок. Когда наступит новый подъем, мы будем к нему лучше готовы», — объяснил генеральный директор компании AS Sami Tootmine, входящей в Sami Grupp, Антти Пахапилль решение компании закрыть завод в Отепя и расшириться в Валга.

Производитель дорожной техники Sami Grupp одновременно сокращает и расширяется: количество работников будет сокращено на заводе в Отепя, чтобы затем расшириться в соседней Валга.

«На мой взгляд, в настоящее время необходимо упорядочивать процессы, инвестировать в оборудование и приводить дела в порядок. Когда наступит новый подъём, мы будем к нему лучше готовы», - объяснил генеральный директор компании AS Sami Tootmine, входящей в Sami Grupp, Антти Пахапилль.