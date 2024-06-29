Михал обещает предпринимателям больше устойчивости
Министр климата Кристен Михал.Фото: Andras Kralla
В случае избрания на пост премьер-министра кандидат от Партии реформ Кристен Михал обещает, что бизнесу будет предоставлена более устойчивая среда и большая ясность касательно дальнейших планов государства.
Устойчивость, по словам Михала, означает, что Эстония продолжает оставаться защищенной и что сюда безопасно инвестировать, пояснил он в комментарии Äripäev, добавив, что необходимо продолжать работу по обеспечению конкурентоспособной электроэнергии для потребителей и привлечению в страну новых промышленных проектов.
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