    Осиновский: европейский рынок намного доходнее российского

    Олег ОсиновскийФото: Лийз Трейманн

    Согласно годовому отчету Skinest Grupp, принадлежащей Олегу Осиновскому, в 2023 году прибыль компании удвоилась, оборот вырос на 15%.

    За это время был выкуплен и ликвидирован Spacecom, основным владельцем которого ранее была компания Globaltrans Investment Plc, связанная с российскими предпринимателями.
    «Дела у компании шли хорошо, – говорит Осиновский. – Мы являемся лидером рынка (в странах Балтии – уж точно), работаем в 17 странах, у нас хорошо диверсифицированный портфель. Поэтому дела у нас шли хорошо и в прошлом году, и в позапрошлом, и в первом полугодии 2024 года».
    По словам бизнесмена, в 2023 году Skinest Grupp завершила продажу российских активов.
    «Мы, наконец-то, продали все российские вагоны (их было около семи тысяч). Точнее, мы продали их еще в 2022 году, но деньги по условиям контракта получили годом позже», – поясняет он.

    Согласно годовому отчету Skinest Grupp, прибыль в 2023 году выросла в два с лишним раза и составила 71 миллион евро. Оборот увеличился на 15%, составив 148 миллиона евро.

    Вагоны были проданы нескольким лицам, назвать которых Осиновский отказался. Однако он признал, что среди них были бывшие акционеры Spacecom – предприятие по аренде вагонов-цистерн, в котором Осиновскому долгое время принадлежало чуть более 30%, в то время как основным владельцем была компания Globaltrans Investment Plc, имевшая отношение к российским предпринимателям Константину Николаеву, Сергею Мальцеву и Никите Мишину.
    В 2023 году Skinest Grupp выкупила долю кипрского предприятия, став основным владельцем (82%) Spacecom. Точную сумму покупки Осиновский не помнит, но, по его словам, это порядка 100 миллионов евро.
    «Это было выгодное решение, потому что купили за хорошую цену», – поясняет он.
    После того как Spacecom была выкуплена, она была слита с компанией Skinest Rail, дочерним предприятием, в котором сосредоточен основной бизнес Осиновского, и ликвидирована как отдельное юридическое лицо.
    «В бизнесе аренды вагонов торговая марка никакой роли не играет, – поясняет свое решение Осиновский. – Неважно как называется компания: на этом рынке решающую роль играют личные связи. Тебя должны знать, ты должен знать людей. Очень важно доверие, а как называется предприятие, на балансе которого находится имущество, значения не имеет».
    Если Skinest Grupp в итоге отказалась от российских активов, то каким образом она смогла заместить российский рынок?
    «Заместить – неправильное слово, т.к. европейский рынок намного доходнее российского, – говорит Осиновский. – В России всегда была большая конкуренция, а доходность ниже, чем в Европе. Заместив российский рынок европейским, мы, конечно же, начали больше зарабатывать».
    Согласно годовому отчету Skinest Grupp, основным рынком для компании (порядка 65%) были страны Европейского Союза. За ним следуют Украина (оборот в этой стране – 20 миллионов евро) и Казахстан (11 миллионов). В этих двух странах компания, в основном, занимается арендой вагонов, в то время как в Эстонии и странах ЕС ее бизнес более диверсифицирован: компания также занимается продажей и ремонтом локомотивов, тепловозов (этим занимается дочернее предприятие Skinest Rail), зеленой энергетикой и другими видами деятельности.
    Оборот Skinest Rail вырос на 17% и составил в 2023 году 138 миллионов евро. Прибыль выросла более чем в два раза, составив 65 миллионов евро.

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