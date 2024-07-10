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dv.ee

10 июля 2024 в 10:55









Компания 220 Energia объединилась с Alexela

Фото: Shutterstock

Энергетические предприятия 220 Energia и Alexela объявили о слиянии. После объединения Alexela взяла на себя все договоры на электроэнергию и природный газ, заключенные клиентами 220 Energia.

С 10 июля клиенты 220 Energia будут получать счета и другие уведомления уже от Alexela, передает rus.err.ee.

Оплачивать услуги можно денежными переводами как на банковские счета 220 Energia, так и на банковские счета Alexela. При этом все контракты, счета и данные о потреблении 220 Energia перенесены в среду самообслуживания Alexela, где в дальнейшем можно будет управлять своими энергетическими услугами.