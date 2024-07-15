    Экономический рост Китая во втором квартале замедлился

    Фото: Pixabay

    Слабые данные были опубликованы в тот момент, когда руководство коммунистической партии начало заседание по экономической политике.

    Экономика Китая во втором квартале выросла на 4,7% в годовом исчислении, не оправдав прогнозов и продемонстрировав более низкие темпы роста по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали роста на 5,1%. В первом квартале года рост составлял 5,3%.

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