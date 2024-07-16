Пеэтер Матсон: пчеловодство находится в сложном положении – как у нас, так и за рубежом

Член правления Nordmel OÜ Пеэтер Матсон. Фото: Meelika Sander-Sõrmus

По словам руководителя Nordmel OÜ и пчеловода Пеэтера Матсона, рынок пчеловодства переживает сложные времена, поскольку борьба с поддельным медом не имеет конца и края.

В эфире передачи радио Äripäev Матсон пояснил, что рынок меда является глобальным, и те же проблемы, с которыми сталкиваются наши пчеловоды, существуют и у их коллег в других странах.

Самая большая проблема на данный момент – производители поддельного меда, которые оказывают разрушительное влияние на рынок, подчеркнул предприниматель.

В то же время он поделился и позитивными новостями: в результате многолетней работы эстонских ученых и пчеловодов был разработан ДНК-тест меда, который помогает снизить число мошенничеств и защищает интересы потребителя.

Теперь местные пчеловоды надеются, что тест будет признан во всем мире и станет официальным способом доказательства подлинности меда.

По словам Матсона, пчеловоды также хотели бы, чтобы торговые сети продавали только тот мед, чье происхождение подтверждено, например, с помощью того же ДНК-теста.