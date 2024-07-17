    Морские мины для Балтийского моря: десять стран НАТО заключили соглашение

    Министр обороны Эстонии Хандо Певкур (слева) вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом во время его визита в Эстонию.Фото: DPA/Scanpix

    Десять стран-членов НАТО подписали соглашение о добрых намерениях, согласно которому начнутся поиски возможностей для совместной закупки морских мин.

    «Это очень хороший способ сдерживания агрессора», – сказал министр обороны Германии Борис Писториус о морских минах, передает датское издание Borsen. Соглашение было заключено именно по инициативе Писториуса.

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