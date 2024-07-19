    Эксперт: спрос на сдаваемые в аренду трехкомнатные квартиры вырос

    Иллюстративное фото. Фото: Grand Warszawski

    На таллиннском рынке сравнительно новых арендуемых квартир за последние два-три года произошли изменения. Доходность двухкомнатных квартир, которые раньше ценились выше, сегодня уступает доходности трехкомнатных, рассказала консультант Хелена-Лаура Лесмент.

    «Если сравнить доход с квадратного метра, то месячная плата за аренду трехкомнатной квартиры в престижной новостройке в непосредственной близости от центра города должна быть примерно на пятую часть выше, чем двухкомнатной, но, на самом деле, разница может быть значительно больше», – прокомментировала консультант 1Partner, приведя пример – найти арендатора для новой двухкомнатной квартиры с ежемесячной платой в 800 евро может быть значительно сложнее, чем для трехкомнатной в этом же доме за 1300-1500 евро.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Директор Silmet покидает компанию: «Я навредил сам себе»
В правительстве появится министр инфраструктуры. Этот пост достанется социал-демократам
По 18 000 евро в месяц на счет: инвестор рассказал о своем пути к успеху
Эпицентр
Следующая остановка: Дубай. Эстонские инвесторы ищут теплые места без лишних налогов
Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.
Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.
Все большие материалы
Инвестор
Крупнейший в мире производитель чипов увеличил выручку, растут и акции технологических компаний
Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC опубликовал отчет за второй квартал. Выручка компании выросла почти на треть – на фоне новостей также начали расти акции американских технологических компаний.
Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC опубликовал отчет за второй квартал. Выручка компании выросла почти на треть – на фоне новостей также начали расти акции американских технологических компаний.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: это шутка что ли? У хедж-фондов низкая доходность
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Финансисты об облигациях Eesti Energia: «Ловкое превращение тыквы в карету»
Выпуск облигаций Eesti Energia – достойный восхищения финансовый трюк, позволяющий грамотно упаковать дефицит бюджета. А заплатят за ловкий маневр потребители электроэнергии, считают финансисты и обозреватели рынка.
Выпуск облигаций Eesti Energia – достойный восхищения финансовый трюк, позволяющий грамотно упаковать дефицит бюджета. А заплатят за ловкий маневр потребители электроэнергии, считают финансисты и обозреватели рынка.
Все мнения
Интервью
Кая Каллас: «Боже мой, на что я согласилась!»
Подводя черту под своей работой в должности премьер-министра, Кая Каллас не оставляет никаких рекомендаций для будущего главы правительства Кристена Михала. «Его наставником является Андрус Ансип, думаю, что ко мне за советом он не обратится», – сказала она.
Подводя черту под своей работой в должности премьер-министра, Кая Каллас не оставляет никаких рекомендаций для будущего главы правительства Кристена Михала. «Его наставником является Андрус Ансип, думаю, что ко мне за советом он не обратится», – сказала она.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект