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dv.ee

19 июля 2024 в 8:04









Эксперт: спрос на сдаваемые в аренду трехкомнатные квартиры вырос

Иллюстративное фото. Фото: Grand Warszawski

На таллиннском рынке сравнительно новых арендуемых квартир за последние два-три года произошли изменения. Доходность двухкомнатных квартир, которые раньше ценились выше, сегодня уступает доходности трехкомнатных, рассказала консультант Хелена-Лаура Лесмент.

«Если сравнить доход с квадратного метра, то месячная плата за аренду трехкомнатной квартиры в престижной новостройке в непосредственной близости от центра города должна быть примерно на пятую часть выше, чем двухкомнатной, но, на самом деле, разница может быть значительно больше», – прокомментировала консультант 1Partner, приведя пример – найти арендатора для новой двухкомнатной квартиры с ежемесячной платой в 800 евро может быть значительно сложнее, чем для трехкомнатной в этом же доме за 1300-1500 евро.