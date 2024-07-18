    Сомнительная схема: лесной участок продали без согласия владельца

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Производитель возобновляемой энергии Sunly подал в суд на крупнейшего организатора аукционов лесных участков в Эстонии, AS Timber, из-за невозможности получить приобретенный на аукционе участок. Хозяин участка заявил, что тот был выставлен на аукцион без его согласия, передает Ärileht.

    Sunly постоянно ищет подходящие участки для развития проектов возобновляемой энергетики. Для строительства солнечного парка компания нашла участок в Муствеэ и выиграла организованный Timber аукцион с предложением в 3,5 млн евро.
    Некоторое время спустя, однако, представители Timber сообщили, что компания не получит участок, но владелец, возможно, готов продать его на миллион евро дороже. По словам адвоката Sunly Маркуса Нийна, переговоры ни к чему не привели – продавец заявил, что Timber выставил участок на продажу без его ведома.
    В результате Sunly подал в суд на Timber, требуя предоставить участок по согласованной цене, а также компенсировать связанные с подготовкой к покупке убытки – например, составление прогнозов по электрорынку.
    Глава компании отказался давать показания
    Во вторник состоялось первое судебное заседание по делу. Чтобы выяснить, действительно ли Timber выставил чужую недвижимость на аукцион без разрешения, суд намеревался допросить основателя и члена правления Timber Яакко Кууска, однако тот отказался давать показания.
    «Он сослался на то, что в результате этого его могут обвинить в преступлении. Дело принимает интересный оборот», – прокомментировал Нийн.
    Руководство Timber отказалось комментировать ситуацию и Ärileht.
    Примечательно, что компания уже три года не подает годовые отчеты. Обычно это привело бы к исключению из Коммерческого регистра, однако из-за судебного разбирательства сделать это невозможно. Вместо этого компанию периодически штрафуют на сумму до 3200 евро.
    Кроме того, держатель регистра инициировал в отношении компании надзорное производство в связи с непредставлением отчетов, однако пока не ясно, когда оно завершится.

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