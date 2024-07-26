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dv.ee

26 июля 2024 в 9:46









Певкур выдвинул на пост канцлера минобороны дипломата Каймо Кууска

Каймо Кууск. Фото: Madis Veltman, Postimees/Scanpix

Министр обороны Ханно Певкур выдвинул кандидатом на пост канцлера оборонного ведомства Каймо Кууска, который с 2023 года занимает должность посла Эстонии в Литве.

До назначения послом в Литву Каймо Кууск четыре года работал послом Эстонии в Украине, а до этого с 1998 по 2019 год работал на различных должностях в Департаменте внешней разведки, из них последние девять лет занимал в этом ведомстве должность заместителя генерального директора, передает rus.err.ee.

Певкур отметил, что на выбор Кууска повлиял его большой опыт и знания в сфере внешней и оборонной политики, а также работа в Киеве во время войны, начатой Россией против Украины.

Предыдущий канцлер минобороны Кусти Сальм подал в отставку с этой должности, объяснив это разногласиями с политиками по поводу выделения дополнительного финансирования на оборонные расходы.