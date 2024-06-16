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dv.ee

16 июня 2024 в 10:29









СМИ: Певкура проинформировали о нехватке боеприпасов на 1,6 млрд евро еще в прошлом году

Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Andras Kralla

По данным источников Delfi, министру обороны Ханно Певкуру уже в апреле прошлого года стало известно, что Эстонии не хватает 1,6 млрд евро на выполнение минимальных требований по запасам боеприпасов в соответствии с оборонными планами НАТО.

В апреле прошлого года главнокомандующий силами НАТО направил союзникам новые планы региональной обороны, о которых тогда также писало ERR.

Одобрив планы обороны, Эстония взяла на себя, среди прочего, обязательство выполнить минимальные требования к запасам боеприпасов.

В субботу Delfi обратился к министру обороны с вопросом, почему вопрос доходит до правительства только сейчас, когда о необходимости было известно еще в апреле прошлого года.

«Я могу исходить из анализа закупки боеприпасов главнокомандующего Силами обороны. И те расчеты, на основе которых можно провести дальнейшие обсуждения в правительстве, поступили 1 июня», – заявил министр.

Напомним, на прошлой неделе вице-канцлер минобороны Кусти Сальм объявил о своем уходе. По словам Сальма, правительство не желает слушать ни его, ни командующего Силами обороны Мартина Херема – они якобы уже давно говорят о том, что Эстонии не хватает 1,6 миллиарда евро для покрытия основных потребностей в обороне.