СМИ: Певкура проинформировали о нехватке боеприпасов на 1,6 млрд евро еще в прошлом году
Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Andras Kralla
По данным источников Delfi, министру обороны Ханно Певкуру уже в апреле прошлого года стало известно, что Эстонии не хватает 1,6 млрд евро на выполнение минимальных требований по запасам боеприпасов в соответствии с оборонными планами НАТО.
В апреле прошлого года главнокомандующий силами НАТО направил союзникам новые планы региональной обороны, о которых тогда также писало ERR.
Одобрив планы обороны, Эстония взяла на себя, среди прочего, обязательство выполнить минимальные требования к запасам боеприпасов.
В субботу Delfi обратился к министру обороны с вопросом, почему вопрос доходит до правительства только сейчас, когда о необходимости было известно еще в апреле прошлого года.
«Я могу исходить из анализа закупки боеприпасов главнокомандующего Силами обороны. И те расчеты, на основе которых можно провести дальнейшие обсуждения в правительстве, поступили 1 июня», – заявил министр.
Напомним, на прошлой неделе вице-канцлер минобороны Кусти Сальм объявил о своем уходе. По словам Сальма, правительство не желает слушать ни его, ни командующего Силами обороны Мартина Херема – они якобы уже давно говорят о том, что Эстонии не хватает 1,6 миллиарда евро для покрытия основных потребностей в обороне.
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