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Сийм Сультсон

7 августа 2024 в 9:24









Иностранный капитал уходит, местные покупают. Что дальше?

Профессиональный капитал крайне прагматичен, отмечает член совета Restate Арди Роозимаа. Фото: Марко Мумм

Рынок офисных помещений начинает оживать. Пока неясно, к чему это приведет. С одной стороны, эта ситуация может радовать, с другой – заставляет насторожиться, говорит член совета Restate Арди Роозимаа.

Генеральный директор EfTEN Capital Кристьян Тамла отметил, что в течение последних двух лет рынок сделок во всем секторе коммерческой недвижимости практически отсутствовал, но сейчас у фонда на рассмотрении 3-4 сделки.

Два дня назад в интервью порталу kinnisvarauudised.ee глава Eften Real Estate Fund Вильяр Аракас оптимистично отметил, что EfTEN Capital предвидит значительное увеличение количества сделок во второй половине этого года. Впрочем, о слабом состоянии рынка офисных площадей говорилось и ранее, особенно начиная с весны. Если раньше эксперты утверждали, что новые помещения переманивают клиентов у старых, то скоро очередь дойдет и до совсем новых объектов. Офисных зданий слишком много. В этом контексте также играет роль отток иностранного капитала.

Арди Роозимаа, отвечая на вопросы, комментирует ситуацию.

Что ждет рынок офисных помещений в конце этого года и начале следующего?

Вильяр отмечает все важные нюансы – снижение процентных ставок начинает способствовать росту стоимости активов, но давление на вакантные площади по-прежнему велико.

Мы осторожны в отношении рынка офисных помещений. Кажется, что активность может возрасти, но осень покажет, насколько силен спрос на самом деле. Не стоит слишком оптимистично смотреть на восстановление рынка. На данный момент мы видим, как новые площади отбирают покупателей у старых зданий, но если давление на прибыль продолжится, этот эффект будет ощущаться и в новых проектах.

Предложение было высоким, количество завершенных объектов в первом полугодии значительно превышает историческое среднее. Спрос не поспевает за предложением, и цены по-прежнему вынуждены снижаться. Начало следующего года не принесет больших изменений. Налоговая обстановка также не обещает никаких послаблений.

Когда и при каких обстоятельствах может повыситься арендная плата за офисные помещения?

Повышение стоимости аренды вероятно во второй половине следующего года, если количество вакансий немного уменьшится.

Верно ли, что иностранный капитал все-таки покидает рынок офисных помещений Эстонии и стран Балтии? Каковы последствия этого?

О выходе иностранного капитала говорилось уже долгое время. Я считаю, что у этого есть несколько причин. Во-первых, наше геополитическое положение не самое благоприятное, и хотя местные жители могут не придавать этому значения, для зарубежных инвесторов это определенно является фактором риска.

Во-вторых, нужно обратить внимание на цикличность. Иностранные инвесторы часто размещают средства с шагом в 5 лет, и очень многое зависит от момента выхода или рефинансирования.

В-третьих, мы не должны забывать, что наши местные инвесторы также становятся сильнее. Для них последние годы были хорошей возможностью увеличить свои позиции. В долгосрочной перспективе уход иностранного капитала, конечно, не является благом, так как при снижении конкуренции на рынке он не способствует повышению ликвидности и стоимости активов. Профессиональный капитал очень прагматичен: если есть лучшая сделка на домашнем рынке, то нет причин держать средства на другом рынке, где условия риска более сложные.