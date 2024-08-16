Scandium начал строительство квартала Marati стоимостью 15 миллионов
В Копли стартовало строительство еще одного жилого квартала на улице Марати. Scandium Kinnisvara инвестирует в проект порядка 15 млн евро, исполнителем работ выбрана компания Fund Ehitus.
Квартал планируется достроить к концу 2025 годаФото: Guru Projekt ja Apex Arhitektuuribüroo
Напротив главных ворот завода Põhjala началось масштабное строительство квартала Marati. В общей сложности здесь будет построено 76 апартаментов, коммерческие помещения, большой круглосуточный фитнес-зал 24-7 Fitness, променад и озелененная зона. Застройщиком выступает Scandium Kinnisvara, строительные работы выполняет Fund Ehitus. Инвестиции в создание квартала составляют около 15 миллионов евро. Квартал планируется достроить к концу 2025 года.
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