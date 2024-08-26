Новости

dv.ee

26 августа 2024 в 12:54









Ляэнеметс: у социал-демократов есть три альтернативы налогу с зарплат

Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Andras Kralla

Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что социал-демократы предложат три альтернативы идее министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ) по поводу налогообложения заработных плат, передает rus.err.ee.

«Мы можем предложить три альтернативы. Я не буду сейчас говорить, какие именно, иначе дебаты перетекут в СМИ, однако дискуссия, определенно, будет интересной», – сказал Ляэнеметс.

По его словам, идея Юргена Лиги ввести вместо анонсированного коалицией двухпроцентного авансового налога на прибыль предприятий дополнительный налог на зарплаты не была представлена коалиции в деталях: «Поэтому я не могу сказать, каким образом ее планируют внедрить. Пока мы исходим из того, что внесенные в коалиционное соглашение пункты необходимо выполнить, при этом мы, конечно, открыты для обсуждения разных идей».

По словам министра, он говорил об этом и с предпринимателями, которые обеспокоены тем, что идея налога с зарплат плохо скажется на эстонском экспорте.

Правительство обсудит государственный бюджет на следующий год в ходе дебатов во вторник на этой неделе и надеется утвердить как госбюджет, так и бюджетную стратегию в конце сентября.