    Сомнительное начало Eurora: технологию перенесли в компанию из уже обанкротившейся фирмы

    Стоимость технологии Eurora, выставленной на аукционе, уже снизилась с 30 до 22 млн евро, однако желающих приобрести ее все еще нет.Фото: Andras Kralla

    Основатель стартапа Eurora Марко Ластик предложил обанкротить свою предыдущую компанию и перенести технологию в будущий стартап Eurora, следует из полученных судом переписок.

    Основатель обанкротившегося стартапа по разработке налоговых и таможенных технологий Eurora Марко Ластик и его соратники предстанут перед судом в понедельник. Согласно обвинению Европейской прокуратуры, они занимались финансовыми махинациями и подделывали счета, чтобы показать в проекте ЕС, что внесли обязательное самофинансирование, хотя на самом деле деньги перечислены не были.

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