    КаПо подозревает пярнуского чиновника в коррупции

    В пятницу сотрудники КаПо обыскали рабочее помещение подозреваемого, однако заместитель мэра утверждает, что в здании горуправы обыски не проводились.Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees/Scanpix

    Полиция безопасности (КаПо) подозревает чиновника Пярнуской городской управы в нарушении ограничения на деятельность.

    Служебные отношения чиновника приостановлены. Горуправа Пярну заявила, что оказывает всестороннее содействие следственным органам.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
КаПо подозревает пярнуского чиновника в коррупции
ТОП богачей: самые молодые миллионеры Эстонии
Обвиняемый в мошенничестве Марко Ластик хочет пойти на соглашение с прокуратурой
Эпицентр
Искусство вместо килек: островитянин и ресторатор из Ласнамяэ обживают фабрику на Хийумаа
При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.
При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.
Все большие материалы
Инвестор
Страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти в октябре
Представители стран ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы увеличить добычу нефти в октябре. Котировки Brent в минусе, аналитики снижают прогноз цены барреля на 2025 год.
Представители стран ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы увеличить добычу нефти в октябре. Котировки Brent в минусе, аналитики снижают прогноз цены барреля на 2025 год.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: меняют партии как перчатки, свободу слова душат?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
Все подкасты ДВ
Mнения
Делов-то: меняют партии как перчатки, свободу слова душат?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
Все мнения
Интервью
Юрген Лиги: если розничный инвестор не даст взаймы государству, у нас есть запасной план
Объявленный вчера выпуск гособлигаций ориентирован в первую очередь на розничных инвесторов, но в случае отсутствия интереса на помощь придут институциональные инвесторы, заявил министр финансов Юрген Лиги в интервью Äripäev.
Объявленный вчера выпуск гособлигаций ориентирован в первую очередь на розничных инвесторов, но в случае отсутствия интереса на помощь придут институциональные инвесторы, заявил министр финансов Юрген Лиги в интервью Äripäev.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект