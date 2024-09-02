Обвиняемый в мошенничестве Марко Ластик хочет пойти на соглашение с прокуратурой
Марко Ластику разрешили присутствовать на судебном заседании посредством видеосвязи.Фото: Andras Kralla
Рассмотрение дела о мошенничестве, в котором обвиняется основатель стартапа Eurora Марко Ластик, займет еще некоторое время, поскольку Ластик хочет заключить соглашение с прокуратурой.
Другие обвиняемые, проходящие по делу о мошенничестве или содействии ему, также хотели бы, чтобы дело рассматривалось в упрощенном порядке. К соглашению с Европейской прокуратурой стремятся также брат Марко Ластика, Эрки Ластик, и бывший член правления IT-компании Almic Алар Антон.
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