«Ээсти 200»: кандидат на пост старейшины Ласнамяэ Юрченко не вызывает доверия

Сегодня руководство таллиннского отделения партии «Ээсти 200» и представители фракции горсобрания встретились с кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ Юлианной Юрченко. По итогам встречи партия пришла к выводу, что Юрченко не является надежным кандидатом на эту должность, однако окончательное решение остается за Социал-демократической партией, сообщила «Ээсти 200» в своем пресс-релизе.
- Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин. Foto: Ken Mürk / ERR
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования и руководитель таллиннского отделения «Ээсти 200» Алексей Яшин отметил, что человек, который несколько недель назад назвал переход на обучение на эстонском языке в этом критически важном районе «ужасной реформой» и призывал ее отменить, не должен возглавлять этот процесс.
«Это вопрос ценностей, и “Ээсти 200” сложно поверить, что со сменой партии произойдет и кардинальная смена взглядов на 180 градусов. Недоверие также усиливает письмо, утекшее в СМИ из внутренней переписки Центристской партии, где кандидат признает, что ее совесть не позволяет поддерживать переход на обучение на эстонском языке. Лицемерно, что спустя несколько недель этот человек пытается убедить общественность в обратном. Ласнамяэ нуждается в надежном лидере и сильном представителе, чтобы реформа перехода на эстонский язык в образовании прошла успешно», – заявил Яшин.
По его словам, сомнения в компетентности кандидата возникли еще ранее, и сегодняшняя встреча не укрепила доверие «Ээсти 200», в связи с чем партия должна серьезно обсудить дальнейшие действия с коалиционными партнерами.
По мнению руководителя таллиннского отделения «Ээсти 200», предложение Партии реформ создать при управе Ласнамяэ дополнительный вспомогательный отдел для поддержки перехода на обучение на эстонском языке не является необходимым. «В условиях, когда мы ищем возможности для сокращений в городской системе, мы не можем поддерживать создание дополнительного отдела, что приведет к ненужным расходам и дублированию работы. В департаменте образования уже ежедневно работают не менее шести человек, занимающихся этим вопросом в Ласнамяэ», – добавил Яшин.
Ранее свое сомнение в пригодности Юрченко на эту должность высказала представитель «Отечества» Рийна Сольман.
Похожие статьи
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
О, сколько нам открытий чудных готовит перемена мест политических слагаемых! Увлекательная игра «Найди в себе социал-демократа» продолжает завоевывать популярность среди бывших центристских функционеров.
Бывшая центристка Юлианна Юрченко, которую социал-демократы выдвинули на пост старейшины Ласнамяэ, сказала в интервью ERR, что за последнее время Центристская партия сильно изменилась, решающим моментом для принятия решения поменять политическую силу для нее стало присоединение к центристам Яака Мадисона, пишет rus.err.ee.
По данным ERR
, Юлианна Юрченко, которая пока числится членом Центристской партии, снова станет старейшиной района Ласнамяэ, но уже как представитель Социал-демократической партии.
Парфюм — такой же элемент образа, как сумка или туфли. Он придает уверенность в себе, поднимает настроение и вдохновляет. Но так сложилось, что многие экономят на духах и вместо оригинальной продукции покупают реплики или товары неизвестных марок. А зря.
Сейчас в фокусе