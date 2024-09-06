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  • 06.09.24, 13:59

«Ээсти 200»: кандидат на пост старейшины Ласнамяэ Юрченко не вызывает доверия

Сегодня руководство таллиннского отделения партии «Ээсти 200» и представители фракции горсобрания встретились с кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ Юлианной Юрченко. По итогам встречи партия пришла к выводу, что Юрченко не является надежным кандидатом на эту должность, однако окончательное решение остается за Социал-демократической партией, сообщила «Ээсти 200» в своем пресс-релизе.
Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин.
  • Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин. Foto: Ken Mürk / ERR
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования и руководитель таллиннского отделения «Ээсти 200» Алексей Яшин отметил, что человек, который несколько недель назад назвал переход на обучение на эстонском языке в этом критически важном районе «ужасной реформой» и призывал ее отменить, не должен возглавлять этот процесс.
«Это вопрос ценностей, и “Ээсти 200” сложно поверить, что со сменой партии произойдет и кардинальная смена взглядов на 180 градусов. Недоверие также усиливает письмо, утекшее в СМИ из внутренней переписки Центристской партии, где кандидат признает, что ее совесть не позволяет поддерживать переход на обучение на эстонском языке. Лицемерно, что спустя несколько недель этот человек пытается убедить общественность в обратном. Ласнамяэ нуждается в надежном лидере и сильном представителе, чтобы реформа перехода на эстонский язык в образовании прошла успешно», – заявил Яшин.
По его словам, сомнения в компетентности кандидата возникли еще ранее, и сегодняшняя встреча не укрепила доверие «Ээсти 200», в связи с чем партия должна серьезно обсудить дальнейшие действия с коалиционными партнерами.
По мнению руководителя таллиннского отделения «Ээсти 200», предложение Партии реформ создать при управе Ласнамяэ дополнительный вспомогательный отдел для поддержки перехода на обучение на эстонском языке не является необходимым. «В условиях, когда мы ищем возможности для сокращений в городской системе, мы не можем поддерживать создание дополнительного отдела, что приведет к ненужным расходам и дублированию работы. В департаменте образования уже ежедневно работают не менее шести человек, занимающихся этим вопросом в Ласнамяэ», – добавил Яшин.
Ранее свое сомнение в пригодности Юрченко на эту должность высказала представитель «Отечества» Рийна Сольман.

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