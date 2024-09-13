Назад 13.09.24, 12:07 Инвестиционные фонды: если будет введен налог на активы, холдинговые компании уйдут из Эстонии Предложенное Торгово-промышленной палатой и рассматриваемое правительством налогообложение компаний на основе их балансового объема означало бы, что налоговая нагрузка ляжет менее чем на 2% компаний, полагают частные и венчурные фонды.

Компании с крупным капиталом не поддерживают введение налога на активы. Foto: Liis Treimann

Инвестиционные фонды также задаются вопросом, как данный способ налогообложения компаний пытаются представить в качестве государственной пошлины, так как, по их мнению, к закону о государственной пошлине нельзя подходить столь творчески.

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