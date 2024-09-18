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  • 18.09.24, 08:57

Документ наконец-то подписан. Производители деревянных домов получат работу

Подписано постановление, которого производители деревянных домов, испытывающие большие трудности, ждали с нетерпением больше года. По мнению вице-канцлера Министерства климата, задержка была оправдана.
Вице-канцлер по вопросам окружающей среды и циркулярной экономики Министерства климата Иво Яанисоо.
  • Вице-канцлер по вопросам окружающей среды и циркулярной экономики Министерства климата Иво Яанисоо. Foto: Andras Kralla
«Мы проделали огромную работу, чтобы запустить эту меру, – сказал вице-канцлер по вопросам окружающей среды и циркулярной экономики Министерства климата Иво Яанисоо. – Мы рассмотрели каждую точку и запятую».

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